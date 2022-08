Bandagierter Oberschenkel : Fraulo muss Training am Mittwochvormittag abbrechen

Mönchengladbach Einen treffsicheren Marcus Thuram, zwei zurückgekehrte Nationalspieler und einen Trainer, der viel mit seiner Mannschaft kommuniziert – all das sahen die Besucher beim Training der Borussen am Mittwochvormittag. Für einen Wermutstropfen sorgte indes Oscar Fraulo.

Wie eng Arbeit und Spaß miteinander verknüpft sein können, konnte am Mittwoch auf dem Trainingsplatz der Profis am Borussia-Park beobachtet werden. Nach dem Aufwärmen ließ Trainer Daniel Farke seine Mannschaft noch sprinten. Auf Kommando mussten die Spieler in Gruppen kurze Sprints in eine bestimmte Richtung absolvieren, die Strecke war mit kleinen Hütchen abgesteckt. Nicht jeder der Borussen schaltete schnell, hin und wieder startete einer in die falsche Richtung. Das sorgte für Lacher der Teamkollegen, bei heißen Temperaturen kamen die 22 Feldspieler ordentlich ins Schwitzen.