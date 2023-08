Borussia gegen die Bayern Wer Seoane nicht zur Verfügung steht und was er von Gladbach fordert

„Es ist gut, dass es mit der Leihe geklappt hat. Er ist ein physischer Stürmer und kopfballstark, er fühlt sich in der Box wohl. Ich kenne ihn aus Bern, wo er schon viele Tore gemacht hat. Und durch die Zeit bei Union kennt er die Bundesliga, da braucht er keine Eingewöhnungszeit“, sagt Seoane über den US-Amerikaner, der bei Young Boys in der Saison 2020/21 als Leihspieler unter Seoane spielte. In der Saison darauf erzielte er 22 Tore für YB, damit wurde er Torschützenkönig in der Schweiz. Bei Union kam er nicht so recht zur Geltung.