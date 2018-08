Borussia Mönchengladbach ohne Josip Drmic zum FC Southampton

Mönchengladbach Zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel klingt es bereits nach Generalprobe: Borussia ist am Samstag in England zu Gast beim FC Southampton. Josip Drmic hat noch Trainingsrückstand und bleibt zu Hause.

Am Freitag wird Jannik Vestergaard 26 Jahre alt, und am Tag danach werden die Borussen Gelegenheit haben, ihrem ehemaligen Kollegen nachträglich zu gratulieren. Vor drei Wochen zog es den Dänen nach England zum FC Southampton, was für Borussia am Wochenende zumindest temporär gilt: Der Premier-League-Klub ist am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) der nächste Testspielgegner in der Vorbereitung. Für die „Saints“ beginnt bereits in einer Woche die Liga, Borussia kommt zur Generalprobe.