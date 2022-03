Unklarer Schnelltest : Hütter fehlt beim Borussia-Training - Co-Trainer infiziert

Mönchengladbach Als die Mannschaft am Dienstag auf den Trainingsplatz kam, war Adi Hütter nicht dabei. Das ließ viele Fans aufhorchen. Die Erklärung: Während beim Chefcoach noch Unklarheit herrscht, wurde einer seiner Assistenten positiv auf Covid-19- getestet.

Borussia Mönchengladbach ist am Dienstag ohne Adi Hütter in die Trainingswoche vor dem wichtigen Heimspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 18.30 Uhr) gestartet. Wie der Verein auf Anfrage mitteilte, hatte der Schnelltest des Trainers am Morgen kein eindeutiges Ergebnis gehabt. Ein PCR-Test soll nun klären, ob Hütter am Mittwoch wieder zur Mannschaft stoßen kann oder er sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben muss. Erwischt hat es auf jeden Fall seinen Assistenten Frank Geideck. Der Co-Trainer wurde positiv auf Covid-19 getestet.