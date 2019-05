Borussia in China : Elfmeterschießen in Häuserschluchten

Mönchengladbach/Guangzhou Die Borussen hatten Termine und ein öffentliches Training in Guangzhou. Die chinesischen Gladbach-Fans sind textsicher bei der „Elf vom Niederrhein“ und kennen sich mit den Spielern aus. 20 Borussia-Anhänger aus Deutschland sind auch dabei.

Der Herr war textsicher. Torsten Knippertz, Borussias Stadionsprecher, gab den Takt vor und der chinesische Fußball-Freund trällerte den Song, der als „Nationalhymne“ Borussias gilt: „Die Elf vom Niederrhein.“ Am Ende gab es eine freundschaftliche Umarmung von Borussias Stadionsprecher und man war sich einig: Das war eine gelungene Gesangsanlage am Rande des öffentlichen Trainings, das die Borussen im Rahmen ihrer China-Reise am Dienstag um 17 Uhr Ortszeit in Guangzhou absolvierten.