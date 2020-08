Oberneulands Verteidiger Denis Nukic : Hoffenheim-Debakel kann gegen Borussia hilfreich sein

Mönchengladbach Oberneulands Verteidiger Denis Nukic sagt, wie der Regionalligist FC Oberneuland das DFB-Pokal-Spiel im Borussia-Park angehen will. Ausgerechnet ein Debakel gegen Hoffenheim kann Oberneuland helfen.

Denis Nukic weiß, wovon er spricht. Schließlich hat er 332 Spiele im Amateurfußball gemacht. Die meisten davon in der Bremen-Liga und im Bremen-Pokal, aber auch je drei in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga und im DFB-Pokal: 2013 mit der SG Aumund-Vegesack gegen 1899 Hoffenheim, 2015 mit dem Bremer SV gegen Eintracht Frankfurt und 2019 mit dem FC Oberneuland gegen Darmstadt 98. Bilanz: Drei Niederlagen und 1:19 Tore. Trotzdem: Gerade das Hoffenheim-Spiel kann vorbildlich sein für das Erstrunden-DFB-Pokalspiel gegen Borussia, das auf Bitte von Oberneuland in den Borussia-Park verlegt wurde.