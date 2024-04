Borussias Start in die lange Woche Elvedi tritt nach Auswechslung gegen Freiburg etwas kürzer

Da das nächste Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg erst am kommenden Sonntag ansteht, hatte Gerardo Seoane seiner Mannschaft bis Dienstagnachmittag Zeit gegeben, um das niederschmetternde 0:3 gegen den SC Freiburg zu verarbeiten. Entsprechend wollte der Trainer zum Start in die lange Woche aber auch eine positivere Haltung bei seinen Spielern sehen. „Trotz der Enttäuschung über das Freiburg-Spiel war von Anfang an eine gute Energie auf dem Platz. Es gibt Punkte, die wir in dieser Woche ansprechen werden und übers Training verbessern müssen, um dann am Sonntag in Wolfsburg ein anderes Gesicht zu zeigen“, sagte Seoane. Fußballprofis dürfte es im Gegensatz zu Fans leichter fallen, nach einer Niederlage wieder nach vorne zu schauen.