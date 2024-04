Spieltags-Barometer Für Borussias Fans ist jetzt Zittern bis zum Schluss angesagt

Borussia Mönchengladbach hat in Hoffenheim beim 3:4 die zweite Niederlage mit einem Tor Differenz in Folge kassiert. Das 3:1 in Wolfsburg vor zwei Wochen hat dem Team keinen Rückenwind für den Saisonendspurt gegeben. Stattdessen nimmt die Abstiegsgefahr zu. Viele Fans befürchten ein Zittern bis zum Schluss. Das zeigt die Auswertung unseres Spieltags-Barometers.