Matthias Ginter bekam es in der Mitte häufig mit Polter zu tun, den er in der ersten Hälfte gut im Griff hatte. Machte in der Defensive die wenigsten Fehler im Passspiel. Nach der Pause hatte Polter dann seine auffälligste Phase, in der er Borussia bis zum Spielabbruch aber nicht bezwingen konnte. Note 3