Alassane Plea war die Spielfreude in Person und gefühlt an jedem gefährlichen Angriff beteiligt. Beförderte sich in die Zweistelligkeit, ein Elfmetertor und ein Assist gingen auf sein Tor, dazu der Geistesblitz-Freistoß, den Hofmann zum 5:1 verwertete. Legte auch fein für Herrmann auf, der knapp scheiterte. Note 1-