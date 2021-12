Noten-Check : Eine 5+ für Borussias Leistung in Leipzig

Interaktiv Mönchengladbach Bald gibt es Halbjahreszeugnisse und die vergangenen drei Spiele dürften so einigen Borussen die Note verhagelt haben. Denn auf eine 5- gegen Freiburg folgte im Schnitt eine 5+ gegen RB Leipzig. Lichtblicke waren so gut wie keine auszumachen. Ein Vergleich der Leser- mit den Reporternoten.

Die Noten unserer User und unserer Redaktion für Borussias Leistung beim 1:4 gegen RB Leipzig erwecken in einer Hinsicht den Eindruck, es sei bergauf gegangen im Vergleich zum historischen 0:6 gegen den SC Freiburg in der Vorwoche. Bei den Usern war der Schnitt um 0,8 besser, bei unserer Redaktion um 0,9 – doch die blanken Zahlen sprachen immer noch eine verheerende Sprache. Eine 4,54 gab es von den Leserinnen und Lesern, was einer 5+ entspricht. Die 4,28 unserer Reporter ist eine 4- als Gesamtnote.

Die Differenz bei Yann Sommer war genauso groß wie bei Thuram, nur in die andere Richtung und in ganz anderen Sphären. Sie haben dem Torwart seinen Patzer, den André Silva ungenutzt ließ, noch etwas mehr verziehen und eine glatte 2 statt einer 2- verteilt. Sommer war mit Abstand der beste Borusse in Leipzig. Auf Platz zwei herrschte Einigkeit, obwohl die Bewertung am weitesten auseinanderging: Laszlo Bénes erhielt als Joker von uns eine 3, von den Usern nur eine 4,09.