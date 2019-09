2:1 gegen Fortuna : Welche Noten geben Sie den Borussen gegen Düsseldorf?

Marcus Thuram (rechts) und Laszlo Bénes bekamen die meisten Stimmen in der Wahl des besten Borussen gegen Fortuna. Foto: Rheinische Post/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Kurz vor Schluss erzielte Marcus Thuram mit seinem zweiten Tor den Siegtreffer gegen Fortuna. Er war Borussias entscheidender Mann. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, ihn und seine Kollegen zu bewerten.

Lange sah es nicht danach aus, als würde Borussia auch das zweite Derby innerhalb von acht Tagen gewinnen können. War das Team beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln noch spielbestimmend und war entsprechend verdient erfolgreich beim 1:0, lief es gegen Fortuna Düsseldorf ganz anders. Die Verunsicherung war den Borussen anzumerken, was das Team von Friedhelm Funkel für die frühe Führung nutzte. Doch Gladbach bewies in der zweiten Halbzeit Charakter und erkämpfte sich schließlich einen 2:1-Erfolg gegen Fortuna.

Beide Tore erzielte der in der 67. Minute eingewechselte Marcus Thuram. Er war damit nicht nur der entscheidende Mann, sondern verdiente sich nach Meinung unserer Redaktion für seine Leistung auch die beste Bewertung unter den Gladbachern – Note 1. Ersetzt hatte der Franzose seinen Landsmann Alassane Plea, der gegen Düsseldorf keinen guten Tag erwischte. Der bisher stark aufspielende Stürmer hatte so gut wie keine gute Aktion und erhielt entsprechend die schwächste Bewertung (Note 5) unter den Borussen.

Auch unsere Leser sahen – Stand Montagmorgen – Thuram in der Wahl des besten Gladbachers gegen Fortuna vorn. Doch neben dem bulligen Stürmer hatten die abstimmenden Fans noch einen zweiten Favoriten, der nur einige Stimmen weniger als Thuram, aber deutlich mehr als der Rest des Teams erhielt: Laszlo Bénes.

Schon beim schlechten Auftritt gegen den Wolfsberger AC (0:4) war der Slowake der einzige Lichtblick, gegen Fortuna war er wieder einer der Aktivposten. Von unserer Redaktion erhielt er diesmal jedoch lediglich die Note 4+, da er in einigen Situation zu überengagiert agierte und seine Standardsituation in diesem Spiel nicht gut waren. Welche Note geben Sie Bénes und seinen Kollegen? An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, die Borussen für ihren Auftritt gegen Fortuna zu bewerten.