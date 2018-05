Borussia Mönchengladbach: Noten gegen den Hamburger SV geben

Hamburg Zwei Schweizer überzeugten, zwei Schweizer standen neben sich – das waren die Extreme bei Borussia am letzten Spieltag. Torwart Yann Sommer verhinderte, dass der Hamburger SV die Partie früher entschied, Josip Drmic gelang zumindest das einzige Gladbacher Tor.

Einige Borussen schienen sich nicht hinreichend zu wehren gegen die forschen Hamburger, für die es um alles ging. Sie wirkten seltsam verunsichert. In den Noten spiegelt sich wider, dass ein paar Gladbacher so auftraten, als sei ihnen die eigene Bedeutung des Spiels nicht bewusst gewesen. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung in Hamburg.