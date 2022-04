Leser-Noten : Bewerten Sie jetzt die Leistung der Borussen gegen Mainz

Interaktiv Mönchengladbach Borussia hat am Sonntagabend gegen den FSV Mainz 05 1:1 gespielt. Wir wollen wissen, wie Sie die Leistung der Mannschaft von Trainer Adi Hütter, der nach seiner Corona-Infektion wieder an der Linie stand, gesehen haben.

Borussia hat beim 1:1-Unentschieden im gut gefüllten Borussia-Park gegen den FSV Mainz 05 in 90 Minuten ihre beiden Gesichter dieser Saison gezeigt. Vor der Pause kam das Team von Trainer Adi Hütter zu verdienten 1:0 durch Breel Embolo, war total überlegen und spielte phasenweise groß auf. Nach der Pause ließen die Borussen Mainz gewähren und kassierten durch Karim Onisiwo den Ausgleich. Es war aufgrund der total verschiedenen Halbzeiten eine Punkteteilung, die in Ordnung geht. Am Ende jedoch hatte Gladbach Glück, dass es nicht noch schlimmer kam.