Noten-Check zum Hertha-Spiel : Fans küren Borussia-Verteidiger erneut zum Spieler des Spiels

Foto: dpa/Federico Gambarini 16 Bilder Borussia - Hertha BSC: die Fohlen in der Einzelkritik

Interaktiv Mönchengladbach Eine glatte 3 erhielten die Borussen im Schnitt von den Fans für ihre Leistung beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC. Damit haben die RP-Leser Gladbachs Profis insgesamt etwas besser bewertet als das Borussia-Reporterteam. Vor allem beim Mann des Tages gingen die Meinungen auseinander.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es war ein hart erkämpfter Sieg der Gladbacher am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC. Beinahe hätte Kevin-Prince Boateng noch den Ausgleich erzielt, der Berliner kam indes einen Schritt zu spät, sodass es beim 1:0 der Gladbacher blieb. Der knappe Erfolg, bei dem längst nicht alles glatt gelaufen war, spiegelte sich auch in den Noten der RP-Redaktion wider, die im Schnitt auf eine 3,2 kam. Die Fans zeigten sich etwas gnädiger: Ihm Schnitt vergaben sie für die Leistung der Borussen eine glatte 3.

Dass die Borussen bei den RP-Lesern insgesamt besser weggekommen waren, lag vor allem an der Bewertung von Ko Itakura. Auf jeden Fall ist festzuhalten: Der Zugang hat sich bereits in die Herzen der Fans gespielt, zum zweiten Mal in Folge war der Innenverteidiger der beste Borusse. Er erhielt eine glatte 2 und lag damit eine ganze Note besser als bei unserer Einzelkritik.

Neben Itakura wurden noch fünf weitere Borussen von den Lesern positiver gesehen als von unserer Redaktion, indes nicht so deutlich wie beim Japaner. Auffällig ist jedoch, dass in Joe Scally (RP-Note: 4/Leser-Note: 3,4) und Nico Elvedi (3/2,7) zwei weitere Mitglieder der Viererkette besser abschnitten. Dass Berlin am Ende 17 Abschlüsse verbuchte (Borussia hatte nur elf), machten die Fans den Verteidigern demnach weniger zum Vorwurf, bei ihnen überwogen wohl andere Szenen, in denen die Abwehrspieler weiteres Ungemach verhindern konnten.

Foto: dpa/Marius Becker 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Bayern aussehen

Ebenfalls bessere Durchschnittsnoten erhielten Siegtorschütze Alassane Plea (Redaktion: 3/Leser: 2,8), sein Landsmann Marcus Thuram (4+/3,2) sowie Jonas Hofmann (4+/3,5). Weitestgehend Einigkeit bestand bei Torwart Yann Sommer, dem wir eine 2- gegeben hatte, die Fans honorierten das erste gegentorlose Spiel des Schweizer in der laufenden Saison im Schnitt mit einer 2,2.

Bei einem weiteren Trio lagen die Bewertungen der Redaktion und der Leser nicht weit auseinander: Ramy Bensebaini (3/3,1), Manu Koné (3-/3,3) und Florian Neuhaus (4/4,1). Letzterer erhielt damit sowohl von uns als auch von den Fans die schlechteste Note. Bleibt noch Christoph Kramer, den die Leser als Einzigen leicht schlechter gesehen hatten.

Der Mittelfeldspieler hatte in unserer Einzelkritik am Freitagabend gemeinsam mit Sommer die beste Note erhalten (2-), die Fans vergaben nun im Schnitt eine 2,8. Damit lag Kramer bei den Bewertungen der Fans indes immer noch in der oberen Hälfte – und über dem Schnitt. Doch die glatte 3 der RP-Leser für den 1:0-Erfolg gegen Berlin zeigt, dass sie mit dem gelungenen Saisonstart und den dazugehörigen Leistungen der Borussen zufrieden sind.

(togr)