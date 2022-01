Noten-Check : Ein Borusse ist gegen Union Berlin der Ausreißer

Interaktiv Mönchengladbach Die Leser und die RP-Redakteure waren sich nach dem Spiel gegen Union Berlin einig, dass Jonas Hofmann und Manu Koné die besten Borussen waren. Auch sonst gab es bei den Noten eine große Übereinstimmung. Nur einen Gladbacher haben die Fans fast um eine ganze Note schlechter gesehen als die Borussia-Redaktion.

Mit der Bewertung der Borussen war es am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen Union Berlin so eine Sache: Denn während die Leistung gerade im Vergleich zum blamablen 0:3 im DFB-Pokal bei Hannover 96 stimmte, passte das Ergebnis wieder mal nicht.

Am wenigsten gingen die Meinungen bei Jonas Hofmann auseinander, der gegen Union nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte und das Offensivspiel der Borussen merklich belebte. Für seine Leistung erhielt er von uns wie von Ihnen eine 2-, der Unterschied liegt nur bei 0,03. Ebenso knapp sieht es bei Breel Embolo (0,04) und Marvin Friedrich (0,12) aus. Beide bekamen von uns eine 3-. Am schwächsten in einer soliden Gladbacher Mannschaft haben wir Denis Zakaria gesehen, der den Elfmeter verschuldete und vor dem 1:2 den Ball nicht sauber klären konnte. Dafür erhielt er eine glatte 4, die Fans bewerteten ihn im Schnitt mit einer 4,16. Der Schweizer ist damit sowohl bei den Usern als auch bei unserer Redaktion der schwächste Borusse gewesen.