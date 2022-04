Nach 3:3 in Freiburg : Borussia kann es gegen Gegner „im Flow“ noch zweimal besser machen

Foto: AP/Michael Sohn 15 Bilder Das sind Borussias größte Angstgegner

Mönchengladbach Borussia trifft im Saisonspurt in RB Leipzig und Eintracht Frankfurt noch auf zwei Mannschaften, die Zusatzbelastungen haben, sich aber in einem sportlichen Flow befinden. Was Gladbach besser machen muss als noch beim 3:3 in Freiburg, um diese sportliche Ausgangslage auszunutzen.

Vielleicht sollten die Profis der Borussia ihre Kollegen vom FC Union Berlin mal fragen, wie sie das in den vergangenen Wochen gemacht haben. Die Köpenicker siegten zuletzt in der Bundesliga 2:0 gegen die Frankfurter Eintracht, die drei Tage zuvor beim FC Barcelona triumphiert hatte. Und in der Woche darauf gewannen sie bei RB Leipzig 2:1 – an selber Stelle hatten sie drei Tage zuvor das DFB-Pokal-Halbfinale noch knapp 1:2 verloren. Union gelang es damit zweimal, die Zusatzbelastung sowie die erste Partie des Gegners nach einem großen Erfolg auszunutzen. Borussia schaffte es in der vergangenen Woche beim SC Freiburg nicht.

Auch die Breisgauer hatten zuvor unter der Woche etwas zu feiern gehabt: Mit einem 3:1 beim Hamburger SV qualifizierten sie sich erstmals für das DFB-Pokalfinale in Berlin. Von Müdigkeit oder einer gewissen Ablenkung durch den historischen Erfolg war gegen Gladbach aber allenfalls in der Anfangsphase etwas zu spüren, nach 0:2-Rückstand kämpfte sich Freiburg aber in die Partie, schaffte die Wende und musste in der Nachspielzeit noch den 3:3-Ausgleich hinnehmen.

Für Borussia war das Ergebnis angesichts der frühen Führung trotz des spät gewonnenen Punktes eher eine Enttäuschung – weil sie das Momentum eben nicht für sich nutzen konnte. Am Ende war der SC 3,6 Kilometer mehr gelaufen als die Borussen, hatte insgesamt mehr investiert. Trotz Zusatzbelastung war von einer Verschleißerscheinung in der Endphase der Saison bei den Breisgauern generell noch nichts zu sehen. Freiburg sei eine Mannschaft, die „absolut im Flow“ ist, sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter. Und auch sein Kollege auf Freiburger Seite, Christian Streich, gab nach dem Spiel an, dass das gewonnene Pokal-Halbfinale für positives Adrenalin gesorgt habe.

Foto: dpa/Tom Weller 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Leipzig aussehen

Borussia muss ihre Lehren aus diesem Spiel ziehen, denn ihr stehen in den kommenden Tagen noch zweimal solche Spiele bevor: gegen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt – jene Mannschaften, die Union Berlin nach erfolgreichen englischen Wochen schlug. RB macht nun den Anfang, die Leipziger sind am Montag zu Gast im Borussia-Park. Am Donnerstagabend besiegten sie noch im Halbfinal-Hinspiel der Europa League die Glasgow Rangers 1:0.

Es war zwar kein rauschendes Fußballfest gegen die Schotten, doch machte RB damit einen weiteren Schritt Richtung eigenes Triple: Nach dem nationalen Pokalfinale steht es nun dicht vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Und in der Bundesliga soll der Champions-League-Rang vier abgesichert werden. Und Leipzig hat die Breite im Kader, um bis zum Schluss auf in drei Wettbewerben Vollgas zu geben.

Auf Frankfurt mag das nicht ganz zutreffen, für eine magische Nacht im Europapokal ist die Eintracht aber immer gut, das bewies sie auch am Donnerstag wieder, als sie das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei West Ham United 2:1 gewann. Drei Tage nach dem Rückspiel ist Borussia am Sonntag, 8. Mai, in Frankfurt zu Gast und könnte dann auf eine Eintracht im Freudentaumel treffen. In der Liga läuft es für die Hessen mit dem aktuell neunten Tabellenrang allerdings nicht optimal, die Niederlage bei Union vor wenigen Wochen war beispielsweise nach dem Triumph von Barcelona auch eine Frage der Kraft und der mentalen Stärke.