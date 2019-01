Zweites Testspiel im Trainingslager: Borussia verliert auch gegen Standard Lüttich

Jerez de la Frontera Auch das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien hat Borussia verloren. Nach der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg unterlag das Team von Dieter Hecking am Freitag dem belgischen Erstligisten Standard Lüttich.

Ohne Sieg beendet Borussia das Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera. Am Freitag verloren die Gladbacher auch ihr zweites Testspiel in Andalusien. Gegen den belgischen Spitzenklub Standard Lüttich unterlag das Team von Trainer Dieter Hecking mit 0:2. Drei Tage zuvor war seine Mannschaft bereits gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg unterlegen.

Vor allem in der Offensive tat sich Borussia so sehr schwer und fand nur selten Lösungen gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Belgier. In der 20. Minute kam Kapitän Lars Stindl, der nach einer Sprunggelenksverletzung sein Comeback feierte, zur ersten von wenigen Chancen für den Bundesliga-Dritten. Doch seinen Schuss nach einem Steilpass von Jonas Hofmann konnte Lüttichs Keeper Guillermo Ochoa, der mexikanische Nationaltorwart, problemlos entschärfen. Keine Chance hätte aber auch er kurz vor der Halbzeit gehabt, als Hofmann es aus zwanzig Metern mit einem Fernschuss probierte. Der Ball klatschte jedoch an den Pfosten. Es wäre der Ausgleich für die Gladbacher gewesen, nachdem in der 27. Minute Renaud Emond das 1:0 für Lüttich erzielt hatte.