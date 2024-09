Nächste Heimniederlage Borussia verliert nach Demirovic-Doppelpack

Die VfB-Fans waren schon vor dem Anstoß mit dem Kopf in Madrid. „Stuttgart international - nach all der Scheiße geht's auf die Reise“, stand auf einem riesigen Spruchband. Hoeneß hatte Konzentration auf Gladbach gefordert, Gedanken an Real aber zugelassen. „Das ist ja wie der pinke Elefant, an den man nicht denken darf“, so der VfB-Trainer.