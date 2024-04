Offene Personalien Borussia steht nach dem Union-Spiel vor erneuter Torwart-Frage

Ohne die zurückliegenden Verletzungen wären Franck Honorat und Manu Koné gegen Union Berlin Startelf-Kandidaten gewesen. Bei beiden hatte sich in der Trainingswoche vor dem Spiel am Sonntag aber die Frage gestellt, ob es Sinn ergibt, sie überhaupt in den Kader zu nehmen. Schließlich wurden sie von Trainer Gerardo Seoane in der 80. Minute eingewechselt, Honorat verpasste per Kopf nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Nathan Ngoumou sogar noch die große Chance auf das mögliche Siegtor.