Beim Top-Spiel gegen Leverkusen : Elvedi war Borussias tragischer Held

In dieser Szene machte es Nico Elvedi gegen Moussa Diaby gut mit seiner Grätsche, beim Elfmeter geriet er zu nah an Karim Bellarabi. Foto: dpa/Ina Fassbender

Mönchengladbach Nico Elvedi zeigte gegen Bayer Leverkusen zunächst eine großartige Rettungstat, war dann aber an zwei Gegentoren beteiligt. Borussias Verteidiger wurde so vom Helden zur unglücklichen Figur.

Kurz vor der Halbzeitpause fühlten sich viele Borussen an die Vorwoche erinnert. Da hatte Jonas Hofmann kurz vor Schluss eine Mega-Chance gegen Frankfurts Martin Hinteregger, der auf der Linie klärte, vergeben - und so Fußball-Deutschland zum Schmunzeln gebracht. Diesmal war Borussia jedoch das Team, das davon profitierte, dass ein Spieler ein sicheres Tor aufgrund eines unzureichenden Abschlusses vergab – mit dem weiteren Unterschied, dass es nicht ein Zeitpunkt war, an dem die Partie bereits entschieden war wie beim 3:1 in Frankfurt.