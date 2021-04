Borussias erstes Training der Woche : Elvedi und Hofmann fehlen zum Start der Vorbereitung auf das Hertha-Spiel

Mönchengladbach 20 Feldspieler und drei Torhüter begrüßte Borussias Trainer Marco Rose zum Auftakt der neuen Trainingswoche – Nico Elvedi und Jonas Hofmann gehörten nicht dazu. Ein weiterer Spieler setzte beim abschließenden Trainingsspiel aus.

Winterliche Verhältnisse herrschten am Borussia-Park, als die Gladbacher am Dienstagnachmittag in die Trainingswoche starteten. Die Laune dürfte trotz zeitweiligem Schneefall und starkem Wind gut gewesen sein, nicht zuletzt dank des 2:1-Erfolges am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg, mit dem die Borussia ihre Ausgangsposition im Kampf um einen Platz in einem internationalen Wettbewerb wieder etwas verbessert hat. „Die Einheit war intensiv, dabei waren die Wetterbedingungen nicht ganz so einfach“, sagte Cheftrainer Marco Rose, der 20 Feldspieler und drei Torhüter auf dem Trainingsplatz begrüßen konnte.