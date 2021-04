Borussias Spiel bei Hertha BSC : So kann Rose das Fehlen von Hofmann und Elvedi kompensieren

Mönchengladbach Für Borussias Offensivmann Jonas Hofmann kommt das Spiel bei Hertha BSC trotz überstandener Corona-Infektion zu früh, auch Verteidiger Nico Elvedi wird erneut nicht dabei sein können. Trainer Marco Rose hat aber Möglichkeiten, das Fehlen der beiden Stammkräfte zu kompensieren.

Jonas Hofmann ist negativ. Das ist in Corona-Zeiten eine positive Nachricht, denn sie sagt: Borussias Offensivmann hat seine Covid-Infektion, die seine Nationalmannschaftsreise vorzeitig beendet hatte, überwunden. Doch beim Spiel am Samstag bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Sky) wird er ebenso wenig dabei sein wie Verteidiger Nico Elvedi . Dessen Wade schmerzt noch immer, weswegen es „Richtung Berlin eher sehr eng wird“, wie Trainer Marco Rose am Donnerstag bekannt gab.

Was Hofmann angeht: Er wird am Dienstag wieder ins Teamtraining einsteigen. „Dann müssen wir sehen, welche Nachwirkungen die Corona-Infektion hat“, sagte Rose auch mit Blick auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 17. April. Nun in Berlin muss der Trainer aber wie beim 2:1 gegen Freiburg auf beide Stammkräfte verzichten.