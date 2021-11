1:1 in Mainz teuer erkauft : Elvedi und Embolo fallen einige Wochen aus

Mönchengladbach Einen Tag nach dem 1:1 der Borussen in Mainz stehen die Diagnosen bei den Schweizern Nico Elvedi und Breel Embolo fest. Beide werden dem Klub in den kommenden Wochen fehlen.

Dass Borussias Manager Max Eberl nach dem 1:1 bei Mainz 05 von „eher schweren“ Verletzungen sprach, als es um Nico Elvedi und Breel Embolo ging, war schon aussagekräftig. Normalerweise lehnen sich Klub-Vertreter nicht so weit auf dem Fenster, bevor konkrete Diagnosen da sind.

Am Samstag nun brachten die MRT-Untersuchungen des Sprunggelenks Elvedis und der hinteren Oberschenkelmuskulatur Embolos die traurige Gewissheit zutage: Die Gladbacher haben sich den Punkt in Mainz teuer erkauft. Beide Schweizer fallen in den kommenden Wochen aus.

„Nico Elvedi hat eine Bandverletzung an der Gelenk/Fußwurzel erlitten, Breel Embolo hat sich eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Beide fallen damit nicht nur für die kommenden WM-Qualifikationsspiele der Schweizer Nationalmannschaft aus, auch Borussia muss in den kommenden Spielen auf den Innenverteidiger und den Angreifer verzichten“, teilte der Bundesligist am Samstag mit.

Wie lange beide Spieler genau fehlen werden, ist spekulativ. Beide Verletzungen sind zeitlich schwer einzugrenzen. Frühesten Ende November dürfte Elvedi zurück sein, bei Embolo wird es wohl länger dauern. Sollte eine Sehne involviert sein, wird das Jahr für Embolo wohl gelaufen sein.

Embolo soll indes wohl zur Nati reisen, um dort weiter behandelt zu werden, das jedenfalls hatte Borussias Trainer Adi Hütter noch in Mainz angedeutet. Der neue Schweizer Trainer Murat Yakin gilt als ausgesprochener Fan Embolos, schon bei Yakins Debüt war Embolo verletzt zum Schweizer Team gereist.

Embolo und Elvedi hatten sich am Freitagabend binnen zwei Minuten verletzt. Elvedi war mit dem Mainzer Karim Onisiwos kollidiert, er versuchte es nochmal, musste dann aber passen. Das war in der 28. Minute. Zwei Minuten später griff sich Embolo nach einem Ausfallschritt an den hinteren rechten Oberschenkel und musste raus.

Für Embolo ist es bereits die zweite schwere Muskelverletzung des Jahres, bei der EM hatte er sich im Viertelfinale gegen Spanien verletzt und dann mehr als zwei Monate gefehlt. Gerade erst hatte er mit einem großen Spiel im DFB-Pokal gegen die Bayern auf sich aufmerksam gemacht, Borussias Fans wählten ihn zum Gladbacher Torschützen des Monats Oktober. Und nun die nächste Pause – Embolos tragische Verletzungsgeschichte setzt sich fort. Für Elvedi ist es die erste längere Pause seit August 2018, als er drei Wochen fehlte.

Ein ähnliches Pech wie nun in Mainz hatten die Borussen beim 0:4 in Leverkusen, als vier Spieler ausgewechselt werden mussten, unter anderem Marcus Thuram, der gerade erst zurückgekehrt ist, und Stefan Lainer, der wegen seines da erlittenen Knöchelbruchs noch immer fehlt.