Borussias 1:1 tut weh : Eberl befürchtet „eher schwerere“ Verletzungen bei Elvedi und Embolo

Mainz Die Schweizer Breel Embolo und Nico Elvedi haben sich beim 1:1 in Mainz womöglich schwerer verletzt, Gladbachs Manager Max Eberl ahnt nichts Gutes. Denis Zakaria musste nach einer halben Stunde in die Dreierkette rücken und bekam nach der Partie noch ein Sonderlob.

Borussia war am Freitagabend spät dran in Mainz. Es war viel los rund um das Stadion, weswegen der Gladbacher Bus im Stau steckte. „Die Vorbereitung war etwas kürzer, aber ich hoffe, dass die Jungs trotzdem brennen“, sagte Manager Max Eberl. „Auch gegen die Bayern waren wir zu spät dran, die Wirkung war nicht so schlecht“, fügte Eberl in Erinnerung an das 5:0 im DFB-Pokal hinzu. Er hoffte auf einen Wiederholungseffekt. Der blieb aus, es gab ein 1:1 in einem Spiel, das den Borussen weh tat, und zwar nicht nur wegen der verspielten Führung, sondern auch wegen der Verletzungen von Nico Elvedi und Breel Embolo, die binnen zwei Minuten raus mussten.