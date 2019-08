Kurz vor der Halbzeit ausgewechselt : Ein Infekt stoppte Borussias Elvedi

Mönchengladbach Bei Borussias 3:1-Sieg in Mainz musste Nico Elvedi kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Wie sich hinterher herausstellte, ging es dem Verteidiger schon vor dem Spiel nicht gut, die Hitze setzte ihn dann komplett außer Gefecht.

Nach dem Spiel stellte sich heraus, dass ein Infekt den Schweizer beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05 stoppte. „Schon vor dem Spiel habe ich mich nicht so wohl gefühlt, während der Partie wurde mir dann übel“, sagte Elvedi, der mit Borussias Teamarzt zurück nach Mönchengladbach reiste und nicht mit dem Mannschaftsbus, um seine Kollegen nicht anzustecken. Die nächsten Tage werden nun zeigen, ob der Schweizer am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen RB Leipzig (20.30 Uhr) zur Verfügung stehen wird.

Erschwerend hinzu kamen am Samstag die Bedingungen in Mainz. „Die Luft ist gestanden, das war unerträglich“, sagte Stefan Lainer, der das 1:1 für Borussia erzielte. „Man hat bei Nico ja gesehen, dass man bei dieser Hitze und diesem Wetter an seine Grenzen geht. Besonders bei dem Spiel, das wir auf den Platz bringen wollen.“

Jantschke ersetzte Elvedi und bewies erneut seinen Ruf als sehr zuverlässigen Vertreter. „Wir kennen Tony doch alle und wissen, was wir an ihm haben. Er hat es wieder einmal sehr gut gemacht“, sagte Sommer. In diesem Sinne kann Elvedi seinen Infekt ganz in Ruhe auskurieren, für Ersatz ist gesorgt.