Ginter fällt aus: Elvedi macht sich keine Sorgen um Borussias Abwehr

Mönchengladbach Am Sonntag in Leipzig wird Matthias Ginter wegen seiner schweren Gesichtsverletzung Borussia nicht zur Verfügung stehen. Nico Elvedi bekommt einen neuen Partner im Abwehrzentrum – und hat damit kein Problem. Den möglichen Vertreter kennt er gut.

Natürlich hat Nico Elvedi mitverfolgt, wie es seinem Teamkollegen Matthias Ginter in den vergangenen Tagen ergangen ist. „Ich habe gehört, dass die Operation zunächst einmal gut verlaufen ist, er aber wahrscheinlich noch ein wenig im Krankenhaus bleiben muss“, sagt der 22-Jährige über seinen Partner in Borussias Innenverteidigung, der sich beim 4:1-Erfolg am Sonntag gegen Hannover 96 Brüche an Kiefer und Augenhöhle zugezogen hat. Die schwere Gesichtsverletzung zwingt Ginter erstmals zu einer Pause, seitdem er im Sommer 2017 zur Borussia gewechselt ist.

Vor der Winterpause wird der Nationalspieler sicherlich nicht mehr einsatzfähig sein – womit sich Elvedi auf einen neuen Partner in Gladbachs Abwehrzentrale einstellen muss. 50 Pflichtspiele absolvierte Borussia seit Ginters Wechsel nach Gladbach, in allen 50 Partien stand der deutsche Nationalspieler auf dem Platz. In 47 Spielen davon gehörte auch Elvedi der Abwehrkette an, entweder als Rechts- oder als Innenverteidiger. Seit Beginn der laufenden Spielzeit ist der Schweizer fest in die Abwehrmitte gerückt und wird sich nun mit einem neuen Kollegen einspielen müssen.