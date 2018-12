Borussia-Verteidiger überzeugt: Elvedi ist zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk

Info

Foto: Marius Becker

Laut Medienberichten aus England hat der FC Liverpool Interesse an Thorgan Hazard. Demnach will „Reds“-Trainer Jürgen Klopp Gladbachs Top-Scorer (acht Tore und sechs Vorlagen in 14 Ligaspielen) schon im Winter holen. Nach Informationen von „Daily Star“ soll Hazard in seinem bis 2020 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro verankert haben.