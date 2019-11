Wolfsberg-Einsatz bleibt offen : Elvedi nicht schwer verletzt

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbachs Verteidiger Nico Elvedi hat sich beim 0:2 in Berlin nicht schwer verletzt. Doch das Europa League-Spiel am Donnerstag beim Wolfsberger AC könnte zu früh kommen.

Nico Elvedi hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verpasst. Zwölfmal spielte Borussia Mönchengladbachs Innenverteidiger in der Bundesliga, zweimal indes nicht von Beginn an, da kam er jeweils für Tony Jantschke ins Spiel. In der Europa League (vier Spiele) und im Pokal (zwei) verpasste er keine Minute. Nun könnte es am Donnerstag beim Wolfsberger AC ein Novum in dieser Saison geben: Ein Borussia-Spiel ohne den Schweizer Nationalspieler. Denn beim 0:2 der Gladbacher bei Union Berlin hat sich Elvedi verletzt. Allerdings hat es den 23-Jährigen nicht schlimm erwischt, es ist nach Informationen unserer Redaktion „nur“ eine Zerrung.