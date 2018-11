Borussia Mönchengladbach: Nico Elvedi hat Bremen-Spiel nicht abgehakt

Mönchengladbach Gegen Düsseldorf musste Borussias Verteidiger Nico Elvedi mit einer Bänderzerrung im Sprunggelenk ausgewechselt werden, am Mittwoch stand er wieder für auf dem Platz. Doch auch ohne ihn ist der Konkurrenzkampf groß.

Noch während Nico Elvedi seine Laufrunden rund um den Trainingsplatz im Borussia-Park drehte, gab er eine erste Einschätzung ab. Auf die Frage einiger Bekannter an der Seitenlinie, wie es ihm gehe, hob der Schweizer, der am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf umgeknickt war und mit einer Bänderzerrung zur Halbzeit ausgewechselt worden war, den Daumen. Und auch nach seiner Übungseinheit, die aus leichtem Lauf- und Koordinationstraining bestand, zeigte sich der Innenverteidiger optimistisch.

„Es ging ganz gut, vielleicht kann ich am Donnerstag oder Freitag auch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das Bremen-Spiel habe ich noch nicht abgehakt“, sagte der 22-Jährige, der zum Trainingsstart in die Woche der einzige Spieler neben Julio Villalba (individuelles Training nach seiner Schulterprellung) war, der nicht am Mannschaftstraining teilnehmen konnte. Somit waren auch Denis Zakaria – er hatte mit Innenbandproblemen das Düsseldorf-Spiel verpasst – sowie Torwart Yann Sommer, dessen Handgelenk keinerlei Schwierigkeiten mehr bereitet, mit von der Partie. Sie alle absolvierten eine mehr als eineinhalbstündige Trainingseinheit.