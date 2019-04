Blessuren aus Hannover : Stamm-Trio muss bei Borussia pausieren

Denis Zakaria (am Boden) verletzte sich beim Spiel in Hannover an den Rippen. Foto: dpa/Peter Steffen

Mönchengladbach Nico Elvedi, Christoph Kramer und Denis Zakaria haben sich beim 1:0-Sieg am vergangenen Wochenende verletzt. Die Gladbacher hoffen aber auf eine Rückkehr vor der kommenden Partie gegen RB Leipzig.

Der Schienbeinbruch von Lars Stindl war beim 1:0-Sieg in Hannover nicht der einzige Schmerzmoment für die Borussen. Auch drei weitere Spieler haben sich am vergangenen Samstag verletzt und haben nun mit den Blessuren zu kämpfen. Christoph Kramer musste bereits seinen TV-Autritt am Sonntagabend bei „Sky 90“ absagen, weil er angeschlagen ist. Er fehlte am Dienstagmorgen beim Mannschaftstraining genauso wie Nico Elvedi, der in Hannover einen Schlag abbekommen hatte. Denis Zakaria konnte nur einige Laufrunden absolvieren, er hatte sich kurz vor Schluss der Partie an den Rippen verletzt.