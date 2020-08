Vertrag bis 2022 verlängert : Elvedi bleibt an Ginters Seite

Nico Elvedi. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk PŠffgen (dirk)

Mönchengladbach Zuletzt hatte sich Matthias Ginter zu Borussia Mönchengladbach bekannt. Nun zog sein Partner in der Innenverteidung nach. Auch Nico Elvedi will in Gladbach bleiben.

Matthias Ginter hatte sich schon erklärt. „Ich habe keinen Grund im Sommer zu gehen“, sagte Borussias Abwehrchef unserer Redaktion vor einer Woche. Nun ist klar, dass Nico Elvedi in der anstehenden Saison an Ginters Seite bleiben wird. „Ein Abgang ist nicht eingeplant.“, sagte der Schweizer der „Bild“.

Die klaren Bekenntnisse der Innenverteidiger, die in der vergangenen Saison im Zentrum der mit nur 40 Gegentoren drittbesten Abwehr der Bundesliga standen, sind gute Nachrichten für Trainer Marco Rose und Manager Max Eberl. Es hatte zuletzt um beide immer wieder Gerüchte gegeben, sie könnten Borussia abhanden kommen, sich in Richtung England oder Spanien verändern. Diese Spekulationen dürften nun, sofern es keinen außergewöhnlichen Umstände gibt, eine Ende haben.

„Ich fühle mich sehr wohl. Wir spielen in der Champions League und wollen auch wieder in der Bundesliga vorne mitspielen. Gladbach ist eine Top-Adresse. Da müsste schon vieles stimmen, bevor man so einen Klub verlässt“, sagte Elvdi, dessen Vertrag sich per Option bis 2022 verlängert hat. „Ich habe oft betont, dass ich mich in Gladbach sehr wohl fühle. Es ist großes Potenzial da mit dem Trainer und der Mannschaft, dem Umfeld und den Fans, es hat sich viel entwickelt“, hatte sich Ginter, dessen Vertrag ebenfalls bis 2022 läuft entsprechend geäußert.

Dass Eberl gleichwohl mit Ginter und Elvedi über eine vorzeitige Ausweitung der Verträge über 2022 hinaus sprechen will, hatte er mehrfach gesagt. Bis zum Trainingsauftakt hatte es zumindest mit Ginter keine diesbezüglichen Gespräche gegeben. „Es gibt auf beiden Seiten keine Eile. Ich will erst mal in diese Saison gehen und mich auf Fußball konzentrieren. Grundsätzlich bin ich offen, was meine Zukunft angeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, langfristig in Gladbach zu bleiben“, sagte Ginter. Ähnliche Ansichten dürfte Elvedi haben.