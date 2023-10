Borussias Training am Mittwoch Seoane musste nicht nur auf Itakura verzichten

Gelungene Aktionen nach diesem Muster hatte es am vergangenen Sonntag beim 1:3 im Derby gegen Köln kaum gegeben, das Training am Mittwochvormittag machte deutlich, in welchen Bereichen Seoane am kommenden Samstag eine deutliche Steigerung sehen will. Welche Spieler er dann einsetzen kann, ist indes noch nicht komplett klar.