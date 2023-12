Krankheiten und Blessuren Zu viele Borussen sind nicht bei 100 Prozent

Eine Höchstmarke stellte Borussia bei Union Berlin nicht auf, die hatte es in der Woche zuvor gegen 1899 Hoffenheim gegeben. Beim 2:1-Erfolg der Borussen fehlten Trainer Gerardo Seoane zehn Profis krankheitsbedingt oder verletzt – das 1:3 in Berlin verpassten dagegen „nur“ neun Gladbacher. Doch lohnt sich schon ein genauerer Blick auf den Krankenstand in Borussias Kader, um die Ergebnisse und Leistungen der vergangenen Wochen richtig einzuordnen. Denn wer zuletzt spielte, war nicht zugleich auch topfit.