„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 9. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 9. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Dienstag haben die Borussen ein weiteres Mal frei. Erst am Mittwoch startet die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. In Düsseldorf kommen Vertreter der Borussia, des 1. FC Köln, der Fortuna und des VfL Bochum mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW zusammen, um ihr gemeinsames Engagement gegen Antisemitismus zu bestärken.