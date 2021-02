„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 2. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 1. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Zeitreise Am 2. Februar 2002 war Borussia erstmals zu Gast in der neuen Arena auf Schalke. Die Königsblauen verteilten ihre Treffer beim 2:0 kurios: „Eurofighter“ Marc Wilmots traf in der ersten Minute, Gerald Asamoah in der 91. Minute.