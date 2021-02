„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 13. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 13. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Borussia-Park findet das Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg statt. Gladbachs Konkurrenten Dortmund, Leverkusen und Freiburg sind in der Nachmittagskonferenz im Einsatz, am Abend empfängt Union Berlin den FC Schalke. Borussias U23 hat aufgrund der Witterungsbedingungen wieder spielfrei.