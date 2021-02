„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 10. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 10. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am heutigen Mittwoch startet die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Borussias U23 sollte am Abend gegen die U23 des FC Schalke 04 spielen. Die Partie wurde allerdings witterungsbedingt abgesagt.