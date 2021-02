„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 1. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 1. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Ein freier Tag ist zu Beginn der Woche für die Borussen drin. Zwei Tage nach dem 1:1 bei Union Berlin dürfen sie am Montag noch mal durchschnaufen. Am Dienstag beginnt und endet zugleich die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwochabend (20.45 Uhr) beim VfB Stuttgart.