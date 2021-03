Letzte Chance, sich zu beweisen : Neun Borussen kämpfen um persönliches EM-Ticket

Foto: imago sportfotodienst Infos Aus diesen Ländern stammen Borussias Legionäre

Mönchengladbach Zehn Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach sind derzeit auf Länderspielreise. Neun von ihnen wollen auch im Sommer zur Europameisterschaft fahren. Vorher müssen sie sich in der WM-Qualifikation durch gute Leistungen beweisen. Wer wann spielt, erfahren Sie hier.

Für die Borussia-Profis, die nicht auf Länderspielreise sind, steht am Donnerstag und am Freitag jeweils noch eine Trainingseinheit an. Das Wochenende ist frei, ehe die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SC Freiburg (3. April, 20.30 Uhr) startet.

Anders sieht das bei den Spielern aus, die sich seit Beginn der Woche bei ihren Nationalteams aufhalten. Sie sind ab Donnerstagabend in der WM-Qualifikation für 2022 gefordert. Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann treffen mit der deutschen Nationalmannschaft zunächst auf Island (20.45 Uhr/RTL). Insbesondere Ginter dürfte für Joachim Löw in der Startelf gesetzt sein. Neuhaus und Hofmann wird wohl erst mal die Joker-Rolle bleiben. Für beide ist es vor der Kader-Nominierung die letzte Chance, einen bleibenden Eindruck bei Löw zu hinterlassen.

„Wir müssen uns jetzt möglichst gut einspielen und die drei Spiele nutzen. Wir wollen Siege einfahren, Automatismen schaffen und eine Basis für das legen, was in der EM-Vorbereitung vertieft wird“, sagte Löw am Mittwoch auf der DFB-Pressekonferenz. Am Sonntag (20.45 Uhr) geht es mit dem Spiel in Rumänien weiter, am Mittwoch ist dann Nordmazedonien zu Gast.

Eine ähnliche Favoritenrolle wie das DFB-Team nimmt auch die Schweizer Nationalmannschaft in den ersten drei Spielen ein. Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo bekommen es am Donnerstag (18 Uhr) mit Bulgarien zu tun, am Sonntag (20.45 Uhr) trifft die „Nati“ auf Litauen, am Mittwoch (20.45 Uhr) wartet Finnland. Auch für die Schweizer ist es vor der Europameisterschaft die letzte Gelegenheit, sich in einem Länderspiel-Hattrick zu beweisen. Bei der EM bekommt es die Schweiz mit Italien, der Türkei und Wales zu tun.

Gladbachs Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Valentino Lazaro bleibt am Donnerstag erst mal nur die Zuschauerrolle. Beide sind wie zahlreiche andere Bundesliga-Legionäre gar nicht erst zum Spiel nach Schottland gereist, dies hätte eine Quarantäne nach sich gezogen. Erst bei den Heimspielen gegen die Färöer-Inseln und Dänemark am Sonntag und Mittwoch (jeweils 20.45 Uhr) wirken sie wieder mit.

