Borussias Outfit : Es gibt erste Hinweise auf das neue Gladbach-Trikot

Mönchengladbach Das Portal „footyheadlines“ hat eine erste Ansicht des möglichen neuen Heimtrikots der Borussen gezeigt. Das Design erinnert an eine Gladbach-Zeit, in der unter anderem eine Blechbüchse eine große Rolle spielte.

Das aktuelle Design des Borussia-Heimtrikots ist ein Mischmasch aus verschiedenen Epochen. „Unser Trikot ist ein zusammengewürfelter Haufen aus drei Jahrzehnten. Die Raute aus den 70ern, die Schulterklappen aus den 80ern und die grün-schwarzen Streifen darauf aus den 90ern. Nichts halbes, nichts ganzes. Man hätte also ahnen können wie es diese Saison wird“, twitterte zuletzt Trikot-Experte Stefan Appenowitz.

Das, was möglicherweise das künftige Trikot zu bieten hat, dürfte Appenowitz besser gefallen, denn er mag es klassisch und schlicht. Das in Kleiderfragen der Fußballklubs stets gut informierte Portal „footy headlines“ hat am Donnerstagabend eine erste Ansicht eines Gladbach-Trikots gepostet, die im Wesentlichen das Outfit der neuen Saison zeigen könnte: ein weißes Trikot mit einem schwarz-grünen Vertikal-Streifen auf der vom Betrachter aus gesehen rechten Seite.

Das Design ist ein Gladbacher Klassiker, das an die große Zeit in den 70ern erinnert, indes ohne die schwere Last eines Titels, der damit verbunden ist. In den Spielzeiten 1971/72 und 1972/73 trugen die Borussen diesen Look, allerdings nicht mehr im sagenumwobenen Pokalfinale von 1973, da wurden schon der Borussen Kleider der nächsten Saison getragen mit zwei schwarzen Streifen außen und einem grünen in der Mitte. So war es auch in den Uefa-Cup-Finals gegen Liverpool (2:0, 0:3).

Was brachten die Saisons mit dem schwarz-grünen Steifen? Platz drei, Platz fünf, vor allem das Spiel, in dem eine Blechbüchse die Hauptrolle spielte, und den Einzug ins Pokalfinale und Uefa-Cup-Finale, die Endspiele läuteten dann modisch schon die neue Zeit ein. Die Zeit in den Trikots mit den Vertikalstreifen war eine solide auf ganz hohem Niveau, genau das wäre ja nun auch das Ziel. Und dass es mal wieder ein Pokalfinale sein darf, ist ja eh die große Sehnsucht der Borussen. Zuvorderst ist es natürlich das Büchsenwurf-Trikot.

Was Puma nun macht, hat „Lotto“ von 2008 bis 2010 auch schon gemacht, nämlich den schwarz-grünen Vertikalstreifen neu aufgelegt. In der ersten Saison gab es eine knappe Rettung des damaligen Aufsteigers Borussia, die zweite Spielzeit verlief in ruhigem Fahrwasser unter Michael Frontzeck, ein bisschen spektakulär zwar, vor allem aber fernab von Abstiegssorgen.

Was den Rest des künftigen Outfits, Hose und Stutzen, angeht, dürfte die Prognose „ganz weiß“ sein, so jedenfalls war es vor in der ersten Version und ihrer ersten Neuauflage und so vermutet es auch „footy headlines“.