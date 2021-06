Nie dagewesenes Design : So soll Borussias neues Auswärtstrikot aussehen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach wird in der Saison 2021/22 offenbar in einem Auswärtstrikot auflaufen, das es so noch nie gegeben hat. Das zeigen erste Fotos des Trikots, die nun aufgetaucht sind. Offiziell vorgestellt wurde das Trikot noch nicht.

Ein weißes Heimtrikot, ein schwarzes Ausweichtrikot und auswärts? Da wird Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison offenbar in einem olivgrünen Trikot auflaufen. Die offizielle Farbbezeichnung des Ausrüsters Puma lautet „laurel wreath“ (deutsch: Lorbeerkranz). Doch der olivfarbene Ton ist nicht das auffälligste am neuen Outfit der Borussen, es sind vielmehr die Ärmel und die Hose, die ins Auge stechen.

So soll das Auswärtstrikot von Borussia Mönchengladbach 2021/22 aussehen. Foto: Screenshot/footyheadlines.com

Da setzt Puma auf ein Camouflage-Muster. Das zeigt ein Bild der Seite „footyheadlines.com“, die schon in den vergangenen Jahren immer frühzeitig die späteren Borussia-Trikots gezeigt hat. Auch beim Heimtrikot für die Saison 2021/22, in dem die Gladbacher am 33. Spieltag der vergangenen Saison gegen den VfB Stuttgart (1:2) erstmals aufliefen, lag das Portal richtig. Und auch dort ist es die Hose mit der schwarz-grünen Streifen in Rautenoptik, die heraussticht, während das Oberteil an sich eher schlicht daherkommt.

Das Auswärtstrikot unterscheidet sich von den beiden anderen nicht nur aufgrund der Tarnfarben, sondern auch beim Sponsorenlogo. Gladbachs Hauptsponsor Flatex ist dort in Weiß und neongrün (bisher: neonorange) abgebildet. Das Puma-Logo und die beiden Sterne über der Raute sind ebenfalls in der gleichen Farbe (offiziell: „electro green“) gehalten.