Borussia nimmt Aufstellung : Neues Mannschaftsfoto sorgt für ein Novum in Gladbach

Neues Mannschaftsfoto sorgt für ein Novum in Gladbach

Mönchengladbach 51 Personen befinden sich auf Borussias neuem Mannschaftsfoto, das der Klub am Sonntagvormittag im Stadion aufgenommen hat. Darunter auch zwei Neulinge, die für eine Premiere sorgen. Dagegen fehlt ein potenzieller Stammspieler.

Mannschaftsfotos im XXL-Format haben bei Borussia Mönchengladbach schon Tradition: Vor zwei Jahren stellten sich 53 Personen zum alljährlichen Gruppenbild auf – ein Rekord und ligaweiter Bestwert, der im Jahr darauf mit 55 Borussen gleich wieder geknackt wurde. Als der Bundesligist nun zum Mannschaftsfoto der Saison 2021/22 in den Borussia-Park bat, kamen 51 Personen zusammen: zwar kein neuer Bestwert, aber wieder eine Zahl, die weit über die eigentliche Kadergröße der Borussia hinausgeht.

Das liegt daran, dass bei den Gladbachern neben dem Trainerstab auch stets das komplette Ärzte-, Physio-und Betreuerteam Aufstellung nehmen darf. So kommen nun neben 27 Spielern noch 24 weitere Personen zusammen. Und auf dem am Sonntag entstandenen Bild sorgt dieser Umstand zusätzlich für ein Novum: Erstmals sind zwei Frauen auf dem Mannschaftsfoto der Borussia zu sehen. Denn in der Sportmedizinerin Wiebke Schlusemann haben die Gladbacher seit Vorbereitungsbeginn eine neue Leiterin Ernährung und Monitoring. Zudem unterstützt seit diesem Sommer Sedrina Schaller als Teammanagerin den Leiter der Lizenzspielerabteilung, Christofer Heimeroth.