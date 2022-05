Streifen doch in der Mitte : So soll Borussias neues Heimtrikot aussehen

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 47 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach

Update Mönchengladbach Vor einigen Tagen hatte „Footy Headlines“ einen ersten Blick auf das voraussichtliche neue Borussia-Heimtrikot freigegeben. Die Fußball-Textilexperten korrigieren sich nun leicht, die Reminiszenz an die 70er bleibt.

„Footy Headlines“ ist in diesem Jahr nicht ganz so treffsicher unterwegs wie in der Vergangenheit. Nun präsentiert die Trikotseite, die bekannt dafür ist, in Textilfragen bestens informiert zu sein, erstmals die Komplettansicht des neuen Heimtrikots von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2022/23.

Vor einigen Tagen hatte „Footy Headlines“ bereits verkündet, dass das neue Puma-Trikot (seit 2018 ist der Ausrüster aus Herzogenaurach wieder bei Borussia am Start) an die Jahre 1971 bis 1973 erinnern werde – mit einem markanten schwarz-grünen Doppel-Längsstreifen. Der zog sich damals von oben bis unten über die linke Brust, mit integrierter Raute. In Wirklichkeit sollen sich die Streifen jedoch zentral auf dem Trikot befinden, unterbrochen vom Schriftzug des Hauptsponsors Flatex.

💣💣💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Gladbach 22-23 Home Kit Leaked: https://t.co/3P0fhrcNi0 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 10, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das Logo des Ausrüsters ist genauso schwarz gehalten wie die beiden Sterne über dem Vereinsemblem, die Borussia dank ihrer fünf Meistertitel tragen darf. In den Jahren, in denen die Fohlen in einem ähnlichen Outfit unterwegs waren, gewannen sie einst keinen Titel, erlebten aber die legendäre Büchsenwurf-Nacht im Landesmeister-Wettbewerb gegen Inter Mailand. Den DFB-Pokal 1973 gewann Gladbach dann bereits in den Nachfolger-Trikots, in denen auch die Uefa-Cup-Finalspiele gegen den FC Liverpool im selben Jahr absolviert wurden.

Die Ärmel der neuen Jerseys sind übrigens komplett weiß, genauso wie der Saum. Neben dem Orange des Hauptsponsor und dem roten DFL-Logo setzt also allein das Grün des Doppelstreifens farbliche Akzente.

Lesen Sie auch Wichtige Personalentscheidungen : Borussia bekommt dritten Geschäftsführer und neuen Vize-Präsidenten