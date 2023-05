Es hängt bereits im Geschäft Neues Gladbach-Trikot zitiert die späten 70er

Mönchengladbach · Borussia Mönchengladbachs neues Heimtrikot erinnert an die Saison, als der Klub das Finale des Landesmeister-Pokals erreichte. Schon vor der offiziellen Präsentation wurde es in einem Kaufhaus in Düsseldorf gesichtet. So sieht es aus.

22.05.2023, 15:20 Uhr

50 Bilder Alle Trikots von Borussia Mönchengladbach

Eine Woche vor dem Ende der Saison sind einige Dinge offen bei Borussia. Auf die am Ende einer Spielzeit übliche Trikot-Frage gibt es eine eindeutige Antwort: Im letzten Saisonspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) werden die Borussen erstmals das neue Heimoutfit tragen, zu sehen ist das neue Trikot auch schon – es wird unter anderem in einem Kaufhaus in Düsseldorf angeboten, wo es einer unserer Leser gesichtet hat. Für 89,95 Euro ist es zu haben, das Trikot der vergangenen Saison kostete 84,95.