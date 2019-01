Neues E-Sports-Team: Borussia spielt nun auch digital Bundesliga

Mönchengladbach Die Borussen steigen ab Freitag offiziell in den digitalen Fußball ein. Vier Spieler gehören zum neuen „Fifa“-Aufgebot des Klubs.

Wenn sich Michael Gherman am Freitag an seinen Computer setzt, um „Fifa zu zocken“, wie es in der Welt des E-Sports heißt, geht für den 24-Jährigen aus Jüchen ein Traum in Erfüllung. Denn dann ist er offiziell ein Spieler von Borussia Mönchengladbach. Das wollte er immer werden. Er spielte in der Jugend für die Gladbacher, sogar ab und an mit Patrick Herrmann. Doch „zum Profi hat es bei ihm leider nicht gereicht“, sagt Gherman. Nun gehört er zum just gegründeten E-Sports-Team der Borussen, das am Freitag eingeführt wird. Er ist unter dem Namen X Phenomeno X aktiv. Georgios Papatolis (18, Spielername Georgios7), Yannick Reiners (23, Jeff95) und Stefan Beer (19, Topik) komplettieren die Mannschaft, die Borussia in der digitalen Fußballwelt vertreten und „Fifa“, die populäre elektronische Fußball-Simulation spielen wird.