Gute Entwicklung trotz Corona : Borussia präsentiert weiteren neuen Sponsor

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat am Mittwoch einen weiteren Co-Sponsor präsentiert: Eine Sportwetten-Firma folgt auf die andere. Um den Vorgänger hatte es Wirbel gegeben. Insgesamt jedoch floriert das Sponsoring beim Bundesligisten trotz der Pandemie.

Es hätte bereits ein paar Tage früher auffallen können: Auf den Werbewänden, die bei Interviews meist im Hintergrund stehen, war beim Trainingsauftakt noch ein Platz frei. Für den 29. Juni kündigte sich auf der gelben Fläche ein neuer Sponsor an. Am Ende gab sogar die Farbe des Aufklebers einen Hinweis: Die Firma Interwetten zählt ab sofort zum Kreis der Co-Sponsoren bei Borussia Mönchengladbach .

Der Vertrag mit dem Vorgänger in diesem Segment, mit Unibet aus Malta, ist ausgelaufen. Sichtbar (als Bandenwerbung) oder hörbar (beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung) war der Sponsorenname bereits in der Endphase der Saison 2021/22 nicht mehr gewesen. Die „Wirtschaftswoche“ hatte zuerst darüber berichtet, dass Unibet keine offizielle Glücksspiellizenz für Deutschland besitzt. Dem Fachverband Glücksspielsucht gegenüber verpflichtete sich Borussia Mitte April per Unterlassungserklärung, nicht mehr für das Unternehmen zu werben. Im Juni gab Unibet dann bekannt, sich komplett aus Deutschland zurückzuziehen. In der Mitteilung vom Mittwoch heißt es seitens Borussia wohl auch wegen dieser Vorgänge explizit: „Interwetten verfügt über eine Sportwetten-Lizenz für den deutschen Markt.“