So läuft Borussia künftig auf Gute Noten für neue Gladbach-Trikots

Das neue Heimtrikot ist ein Jubiläumstrikot, das an die Saison 1974/75 erinnern soll, deutlich wird das auch im Nacken des Oberteils, dort sind die Jahreszahlen aufgedruckt. Auch damals war Puma der Ausrüster der Borussen, nun wurde das Trikot in einer modernen Version neu aufgelegt, es erinnert an die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. In jener Spielzeit vor 50 Jahren gewann Gladbach am Ende der Saison nicht nur die dritte Deutsche Meisterschaft, sondern auch den Uefa-Cup.