Für mehr Output Neue Strukturen in Borussias Nachwuchsbereich

Jordan Beyer war in der vergangenen Saison auf einem guten Weg, setzt diesen aber nun in England beim FC Burnley fort. Torwart Jan Olschowsky, seit frühester Jugend im Klub, ist immerhin zur Nummer zwei der Gladbacher aufgestiegen. Mittel- oder langfristig soll er die Chance erhalten, Nummer eins zu werden. Der Luxemburger Yvandro Borges Sanches ist darüber hinaus das einzige selbst gemachte Talent mit einer echten Perspektive nach oben, doch er tut sich aktuell schwer. Anwärter wie Conor Noß oder Rocco Reitz haben es nicht geschafft, sich zu etablieren. In den jüngeren Jahrgängen gibt es einige hoffnungsvolle Talente, doch braucht es Geduld, bis sie soweit sind, Optionen für „oben“ zu sein.