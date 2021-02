Neue Borussia-Werte : Neuhaus springt am höchsten bei „Transfermarkt“

Neuhaus springt am höchsten bei „Transfermarkt“

Mönchengladbach Trotz zweier Abgänge im Winter gewinnt Borussias Kader an Marktwert dazu. Vor allem Florian Neuhaus sticht heraus. Er zählt nun zu den 20 wertvollsten Spielern der Bundesliga.

Achtelfinale in der Champions League, Viertelfinale im DFB-Pokal, Platz sieben in der Bundesliga – im Kerngeschäft mag es wechselhaft zugehen, doch unterm Strich hat es in dieser Saison schon jede Menge erfolgreiche Momente bei Borussia gegeben.